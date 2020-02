Gonfia la rete Batistuta, cantavano i tifosi a Firenze negli anni novanta. La musica era quella della Macarena, il primo tormentone estivo musicale della storia moderna.

La canzone ed il ballo che scatenò in tutte le spiagge e le discoteche del mondo risale al 1993. Autori Antonio Romero Monge e Rafael Ruiz, un duo spagnolo pop che si chiamavano Los del Rìo. In Italia il loro successo fu ripreso dai Los Locos, il nome non inganni: Roberto Boribello e Paolo Franchetto da Vicenza.

14 settimane in testa negli Stati Uniti, e poi via via in tutti i paesi in cui il disco è stato pubblicato. Nei primi 100 per vendite di tutta la storia della musica.

Dale a tu cuerpo alegria Macarena….