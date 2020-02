23 febbraio 1945, Raising the Flag.

La celebre foto di Joe Rosenthal immortala un momento storico. Negli stessi giorni in cui la seconda guerra mondiale arriva sul suolo tedesco (gli Alleati passano il Reno a Remagen il 7 marzo), gli Americani attaccano per la prima volta il suolo giapponese. Iwo Jima fa parte del territorio imperiale, nella Prefettura di Tokyo. Il passo successivo, la conquista della seconda isola nazionale, Okinawa, sarà ancora più duro e richiederà tre mesi, fino a giugno. Circostanza determinante per la decisione di impiegare la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, ai primi di agosto.