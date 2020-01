Giorni elettorali. Si chiudono le urne in Emilia-Romagna e Calabria, si aprono tra poco in altre sei regioni ed in un migliaio di comuni.

Per sdrammatizzare, e Dio sa se ce n’é bisogno, abbiamo scelto come brano del giorno questa divertente Ti devi decidere (O scegli me o scegli lui). Loro erano i Los Marineros, hanno ballato una sola estate, quella del 1988. Arrivarono in televisione con il Festivalbar e la celebre Indietro tutta di Renzo Arbore & c.

Bruno Cheli, genovese, e Tony Reale, milanese, Arbore li aveva notati al ristorante e pare che fosse proprio lui a coniare per loro il nome Los marineros. Purtroppo non ebbero un successo commerciale pari alla loro simpatia.