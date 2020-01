Lega: dr. Trivella, delitto di lesa maestà

Riceviamo da Elisa Montemagni, capogruppo Lega Toscana in Consiglio Regionale, e volentieri pubblichiamo:

«Iniziamo purtroppo questo 2020 ancora una volta con notizie allarmanti sull’andamento della nostra amata Regione.

Come avrete letto dalle recenti cronache, il primario Trivella del reparto di oculistica del San Luca di Lucca è stato sanzionato a causa di una sua legittima dichiarazione sui social.

Durante lo scorso consiglio regionale abbiamo presentato una mozione in suo supporto ma, come ampiamente previsto, il Pd ha bocciato l’atto.

Secondo la maggioranza il medico è da condannare per una sorta di lesa maestà nei confronti del datore di lavoro; in pratica, uno sfogo di poche righe su Facebook, dopo che il professionista aveva chiesto più volte, invano, ascolto da parte di chi gestisce la Sanità toscana, sono costate 45 giorni di sospensione, tramutate, poi, in 5000,00 euro di multa che il medico ha pagato di tasca propria per non abbandonare i propri pazienti per oltre un mese.

Siccome sappiamo che il Dr.Trivella non è l’unico che sia incappato in una sanzione (ad esempio, anche a Pescia è successo un caso simile) riteniamo doveroso conoscere quali e quanti siano stati, finora, i procedimenti disciplinari adottati dalle Asl toscane per casi analoghi.

Se uno stimato professionista arriva ad esternare la sua delusione sui Social, significa davvero, a nostro avviso, che è al massimo dell’esasperazione e chi governa (auguriamoci ancora per poco la Toscana) non dovrebbe pavidamente girarsi dall’altra parte.

Restando in tema sanitario, segnaliamo i continui problemi di carenza di personale all’ospedale di Livorno e la relativa assenza di posti letto.

Cosa dire poi dei sette mesi d’attesa per un encefalogramma all’ospedale di Cecina? Anno nuovo, vecchi problemi…

Se la sanità piange, non va certo meglio al mondo della scuola.

Pochi giorni fa infatti, a causa delle cattive condizioni strutturali, è caduto un solaio in una scuola di Massa senza, per fortuna, ferire nessuno. E’ inaccettabile che accadano questi episodi e sono molti gli istituti toscani a versare in condizioni precarie analoghe. Come Lega ci siamo quindi fatti promotori di un’iniziativa per censire lo stato degli immobili scolastici regionali e porre quanto prima rimedio ai problemi che li affliggono.

Spero di non avervi annoiato troppo con queste pessime notizie, ma vi assicuro che questo sarà l’anno del cambiamento e la mala gestione Toscana rimarrà solamente un triste ricordo! Avanti tutta verso #Toscana2020».

Elisa Montemagni

Capogruppo Lega