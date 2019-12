Vlahovic salva Montella

All’ora di cena, la Fiorentina di Vincenzo Montella ha sulle spalle, oltre a tutte le difficoltà già note, il risultato di quella di Antonio Cincotta. Le ragazze viola hanno schiantato quelle nerazzurre per 4-0. Tatiana Bonetti ha fatto quello che ad Federico Chiesa non riesce o non interessa più. Le Women’s volano al secondo posto, che se confrontato con il tredicesimo attuale degli uomini fa chiedere a molti se la Fiorentina vera non sia quell’altra, e se non sia quell’altra a meritarsi di giocare al Franchi, per quello che fa vedere abitualmente.

E’ una partita in cui l’Inter si gioca il primato in classifica, ma è la Fiorentina che ha tutto da perdere. A cominciare dal suo allenatore, a cui una proprietà non più complice (per motivi anche di risparmio) ha improvvisamente dato gli otto giorni. Inter e Roma per restare sulla panchina viola, per quello che si é visto ultimamente in campo é quasi una mission impossible. Poi c’é Ribery, operato ieri e fuori gioco per almeno tre mesi. La Fiorentina ci puntava molto, affidando come già in passato tutto ad un unico acquisto di nome.

Poi c’é Chiesa. Sta diventando uno di quei casi in cui Firenze si incarta purtroppo con estrema facilità. Federico è convocato come titolare, e nell’ora in cui gioca non è nemmeno da dire che non faccia nulla. Ma se ripensiamo al Chiesa che si era imposto all’affetto cittadino ed all’attenzione nazionale e mondiale, questo fa proprio poco, il minimo sindacale.

Quando Montella lo toglie, al quarto d’ora della ripresa, la Fiorentina è sotto ed il tecnico bolle già in pentola come capro espiatorio da divorare prima di Natale. Qualcuno strabuzza gli occhi: Ma che è matto?

Ci permettiamo di dire che la follia era stata semmai quella di tenere il serbo fuori formazione all’inizio, preferendogli quel Boateng che ormai è testimonial di tante cose, meno che del gioco del calcio.

Sì, Montella si gioca la partita della sua seconda vita in viola osando e confidando in quella fortuna che aiuta gli audaci, e a volte anche i temerari e gli sconsiderati. La Fiorentina va in campo senza punte, con la difesa che recupera l’eroe mascherato Pezzella ed il solito centrocampo per cui bisogna accendere domenicalmente un cero perché il cielo ci conservi in salute Castrovilli. Badelj e Pulgar sono giocatori da mattonella, ma considerato che l’Inter oppone il centrocampo viola di tre anni fa, con il mattonellista per eccellenza Borja Valero, potrebbe non andare neanche tanto male.

L’Inter è una scommessa, e lo si intuisce da un Conte ancora più agitato del solito. Riuscirà la banda degli uomini contati a reggere fino alla fine di questo campionato? Anche Conte ha dalla sua un pizzico di fortuna. Da quanto non segnava Borja? Lo fa subito, all’8’, togliendoci il pensiero a proposito della legge dell’ex. Se si gioca nello spazio stretto, far mancare i piedi ancora addomesticati dello spagnolo da quelli da ortopedico di Milenkovic non si dimostra granché producente.

Partita in salita, partita che nel primo tempo l’Inter potrebbe chiudere. Glielo impedisce il Var sul fuorigioco di partenza di Lukaku nell’occasione del gol annullato a Lautaro. Glelo impedisce soprattutto Dragowski, che ingaggia un duello a distanza con Handanovic. Tra tutti e due, i portieri tengono in bilico il risultato per tutta la partita, finché la stanchezza non interviene a fare due cose: a trasformare il match in un incontro di football americano (quattro ammoniti in dieci minuti) e ad invogliare Montella e Conte a fare cambi, diciamo così, estemporanei. Le nozze con i rispettivi fichi secchi.

Ma se il cambio viola è quasi obbligato (Castrovilli ha da diversi minuti un risentimento muscolare, quando cede il posto ad Eysseric e Montella si becca comunque la sua dose di fischi, con la Fiorentina ancora sotto nel punteggio), quelli nerazzurri qualcosa spostano nel pur non impeccabile assetto della capolista.

Nei minuti finali la Fiorentina si butta in avanti, l’Inter cerca di resistere con le buone e soprattutto con le cattive, l’arbitro non sempre è girato dalla parte giusta. Ma quando parte Vlahovic in contropiede dalla propria metà campo, non c’é Inter che tenga. Godin rimane piantato in terra, Skriniar lo accompagna come si fa tra due amici che fanno jogging insieme. Il serbo può arrivare in area indisturbato e aggiustarsi il pallone per un eurogol che fulmina Handanovic e le residue speranze interiste di tenere dietro la Juventus.

Fnisce così, con Montella salvato dal giocatore in cui finora ha dimostrato di credere meno. E con la Fiorentina che adesso ha una settimana di tempo per assestarsi e capire come può andare avanti in attesa di un calciomercato in cui, tanto per cambiare, ha diverse riparazioni da fare.

