Avevamo conosciuto Antonello Venditti come uno dei più grandi cantautori italiani dediti a dissacrare quanto c’era da dissacrare in Italia per tutti gli anni settanta. Lo avremmo conosciuto come autore di canzoni orecchiabili che strizzano l’occhio all’attualità a partire dalla fine degli anni ottanta. Ci fu una breve stagione, tra i due periodi, in cui Venditti fu soprattutto e soltanto un poeta.

Nel giorno di Natale, la canzone più adatta ad accompagnare questa festa fatta di grandi ritrovi in famiglia intervallati da momenti intimi e individuali di speranza e preghiera (almeno per chi ha ancora voglia di sperare o di pregare) è a parer nostro questa sua.

1984. Album Cuore. Ce ne metteva tanto Antonello Venditti. E tanto era capace di tirarne fuori da noi.

Buon Natale a tutti.