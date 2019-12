Governo giallorosso

La Roma viene al Franchi a restituire una bella fetta del 7-1 incassato l’anno scorso in Coppa. La Fiorentina rimedia la quinta sconfitta in sei partite, la più netta e disarmante. Il miracolo contro l’Inter è stato appunto un miracolo. Stavolta gli dei sono inflessibili.

Different class, si potrebbe dire all’inglese chiudendo il discorso. I quattro gol di differenza ci stanno tutti, e ci sta anche, per ciò che si è visto, una categoria di divario tra i viola e i giallorossi. Anche probabilmente tra le due società, ma questo è un discorso che ci lasciamo per la conclusione.

La Fiorentina scende in campo con la stessa formazione che ha riacciuffato l’Inter, meno Chiesa che risulta ancora non in condizione (fisicamente, secondo i bollettini medici) e con al suo posto la promessa Vlahovic, che confermerà durante l’incontro di essere l’unico appunto con qualcosa da promettere.

L’inizio illude la gente del Franchi, per un quarto d’ora sono i padroni di casa a fare la partita, andando vicini tre volte alla segnatura. Due con il serbo, punizione appena alta e gol annullato su rasoterra da dentro l’area viziato da fuorigioco. Nel mezzo, ancora Vlahovic non arriva su un invito di Pulgar, riprende Boateng che calcia addosso al portiere giallorosso Lopez.

Sembra una gran serata fiorentina, e invece d’improvviso si sveglia la Roma, e sale in cattedra con una facilità disarmante. Pellegrini, Zaniolo, Dzeko, tre tocchi di prima e arrivederci Roma. Quattro minuti dopo Kolarov nasconde il pallone a tutta Firenze e manda Dragowski a raccoglierlo in fondo alla rete, per riavviare il gioco sul 2-0 giallorosso. La Fiorentina che ha passato quindici giorni a inseguire il sogno Florenzi (così si dice almeno) se ne trova davanti undici di Florenzi, e anche qualcosa di meglio.

Si va al riposo non ancora sconfitti grazie al più improbabile dei salvatori della patria, quel Badelj che gioca quasi da fermo ma che è l’unico pronto in area romanista a ribattere una palla che gli carambola sui piedi.

Si riparte con i viola che cercano di riprendere in mano la partita, con Vlahovic che lotta e si procura occasioni e con la Roma che sbroglia sempre senza troppe difficoltà. Qualcuno parla di partita divertente, e forse quel qualcuno sta guardando il match dal settore ospiti. Entra tra i viola il mitico Pedro, e Boateng manda a quel paese non si sa chi rimettendosi a sedere in panchina.

Ad un quarto d’ora dalla fine, la Roma decide di chiudere i conti. Dzeko per Pellegrini, piatto destro da fuori area che Dragowski non vede partire perché coperto. Roma capoccia.

Non è finita, si invola sulla destra Zaniolo, e come a ricordare che la passata gestione sapeva il fatto suo più o meno come l’attuale, segna un gol favoloso infilando il portiere viola e scherzando mezza difesa. Finisce con una traversa di Vlahovic che, come a Cagliari, avrebbe significato soltanto rendere il passivo meno umiliante. Il risultato è comunque invariato: Roma in zona Champion’s, Fiorentina in zona retrocessione.

Ed eccoci al dopo partita. Dopo una notte che ha portato l’inevitabile consiglio, ecco puntuale l’esonero di Montella. Il quale paga per tutti, come da manuale del calcio. Per giocatori mediocri (qualcuno dice che ieri non hanno fornito nemmeno la peggiore delle prestazioni stagionali, e figuriamoci), per il direttore sportivo che ha passato l’estate a fare public relations, per la proprietà che finora ha fatto soltanto public relations.

Crediamo che sia un record mondiale, una società che esonera un tecnico senza avere già pronto in mano il suo successore, riservandosi di provvedere nei prossimi giorni! Allucinante, non ci sono altre parole.

Una squadra mediocre almeno quanto quella della passata stagione non vedrà il nuovo mister fino alla fine delle vacanze, e chissà se e quando vedrà adeguati rinforzi. Dice: vedrai a gennaio. I colpi in entrata? Per acquistare un Florenzi in fase calante abbiamo fatto ridere di nuovo il calciomercato. Lo stadio a Campi? Per l’amor di Dio, avremo un giorno un grandissimo impianto. Dove di questo passo disputeremo una grande, grandissima serie B.